Uuest aastast jääb Paide politseijaoskonnata

Lääne prefekt Kaido Kõplas selgitas Järva Teatajale, et 2022. aasta 1. jaanuarist alustab Lääne prefektuuris tööd Kesk-Eesti politseijaoskond. «Muudatusega viime seni eraldi seisvate üksustena töötanud Paide ja Rapla jaoskonna ühtse juhtimise alla,» sõnas ta.

Kõplas ütles, et pärast uue jaoskonna loomist jäävad mõlemad politseimajad alles ja tavainimesele midagi ei muutu. Nii Rapla kui ka Paide politseinikud töötavad edaspidigi oma senises majas. «Uue jaoskonna loomine on ajendatud eelkõige vajadusest korrastada juhtimisstruktuuri, kuid lisaks sellele aitab see kaasa töö paindlikumale korralda­misele, sest saame ressurssi paremini planeerida,» selgitas ta.