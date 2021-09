"Kutse aumärgi vastuvõtmisele tuli mulle küll nagu välk selgest taevast. Ehmatasin kohe ära, et mis nüüd on lahti," muheles 83aastane aumärgi kavaler rääkida esimesest emotsioonist, kui sai teada, et teda on aumärgi vääriliseks peetud.