45. Järvamaa orienteerumispäevakute hooaja parimad said selgeks

Orienteerumis- ja liikumisrõõmu sügiseses metsas oli nautimas 79 spordisõpra. Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et rajameister Kalmer Keevend oli osalejaile ette valmistanud neli erineva pikkuse ja raskusastmega rada, kus parimateks osutusid meeste MI rajal Kaarel Kallas (orienteerumislkubi JOKA), naised NI rajal Brigitte Panker (OK Ilves), MII rajal Kuno Rooba (Rakvere OK), NII rajal Anett Liisa Parts (JOKA), MIII rajal Peep Koppel (OK Kooperaator), M40 rajal Enn Jaama (OK Peko), M50 rajal Raul Laas Paidest, Algajate seas oli parim Annaliisa Aren Türi Spordikoolist ja valikorienteeruises Artur Raichmann (LSF PT).