17. Rogaini Euroopa meistrid selgusid Otepääl

Eestimaine rogaini hooaeg aga jätkub oktoobrikuu lõpuni ja Eesti Orienteerumisliidu kalenderplaanis on veidi lühemaid kuni kaheksatunniseid rogaine mitmeid ning kõigil on võimalus koos mõnusa 2-5 liikmelise seltskonnaga neist osa saada.

Rogain on orienteerumisala, mis tiitlivõistluste tähendab võistkondlikku 24 tunnist non-stop valikorienteerumist. Võistlusala juured on pärit Austraalias, ent viimase veerandsaja aastaga on see muutunud arvestatavalt poopulaaseks paljudes maades, kus orienteerumise ja matakamise tavad levinud on.