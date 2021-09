Retkelised juhatatakse rappa vanale sõjateele

Ekspeditsioon kulgeb mööda iidset maanteed, mis ühendas Ida- ja Lääne-Eestit ja mille tarbeks ehitati vähemalt tuhatkond aastat tagasi kilomeetri pikkune Rumbi soosild raba ületamiseks. Tänaseks on see iidne maantee soosild säilinud Poola vägede poolt 1604. aastal rekonstrueeritud kujul, kohalikud kutsusid seda "pohla sõjateeks". Üle-Eestilise tähtsusega kaugmaanteena kaotas see tee oma tähtsuse 18. sajandil.