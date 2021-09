Paide-Türi rahvajooksule otsitakse vabatahtlikke

Mullu jäi Järvamaa suurim rahvaspordiüritus, Eesti linnajooksude sarja kuuluv rahvajooks esmakordselt ära. See tähendas, et ka suured muudatused (jooksupäeva nihutamine oktoobist septembrisse ning Kirna-Türi disntatsi asendamine Türi linnajooksuga) on kavas tänavu esmakordselt.