Kõrvitsaid kogutakse tänavu kampaania korras lasteaedadelt ja koolidelt piiratud koguses ehk kuni 10 tonni. "Suur rõõm on tõdeda, et kõrvitsate kogumisest on kujunenud tore traditsioon ning loomaaia ja loomade sõbrad on varasemalt kasvatanud ja saatnud tohutul hulgal kõrvitsaid. Kuna uute ekspositsioonide ehitustööde ja ümberkorralduste tõttu on loomaaias söödaladude ning ka kõrvitsate hoiustamise tingimused vähenenud, viime selle aasta kogumiskampaaniat läbi veidi teistmoodi ja väiksemas mahus. Selleks, et heategevuspisik saaks aga jätkuvalt laste südametes kasvada, kutsume selle aasta kõrvitsakampaanias osalema just lasteaedu ja koole," selgitas kampaania koordinaator Helina Õunapuu tänavuse aasta kõrvitsate kogumise ideed.