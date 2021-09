Viimasel etapil tegi paidelane Enriko Peilman mõlemas sõidus kolmanda tulemuse ja oli sellega ka pjedestaali madalaimal astmel. Enriko isa Rene Peilman ütles, et see oli tõeline mudakross, kus oma osa oli ka ebaõnnel. «Enriko kukkus kolm korda ja tundus, et seekord libiseb poodiumikoht sootuks käest. Eriti nutuseks kujunes teine sõit, kus ta hakkas ettepoole sõitma üsna tagant, aga tegi head sõitu ja vedas end kolmandaks välja,» selgitas ta.