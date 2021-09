Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et teise tegevusaasta jooksul saatsid nad koju 135 kassi. "Hetkel on meie hoole all kasse peaaegu 100," täpsustas ta. Seega on hoolivad vabatahtlikud päästnud viimase aastaga tänavatelt või kolooniatest ligikaudu veerand tuhat kassi. "Kõiki pole kahjuks õnnestunud aidata ja nad on läinud taevastele jahimaadele hiiri püüdma," märkis ta.