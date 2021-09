Koroonamure tõi otsustajad erakorraliselt kokku

Aravete keskkooli direktor Annika Orula andis teada, et 7. klass on distantsõppel, sest 22 õpilasest kaks on koroonapositiivsed. Selle klassi õpilastest neli on vaktsineeritud, kuid ka neist üks andis positiivse testitulemuse. Praeguseks on positiivse testitulemuse andnud kolm õpilast.