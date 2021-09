Vaata, kuidas Põhjaka kokad pesumajast toidukoha teevad

ERR meelelahtusportaal Menu vahendab, et "Restoran 0" püüab isutekitava toidutegemise ja nutika ehitamise kõrval mõtestada seda, kuidas maailmas jätkusuutlikult ja rahulikult elada ajal, mil ökokatastroof parajasti pärale on jõudmas. Teisalt on tegu dokumentaalsaatega põnevast inimkooslusest, kes väheste öötundidega nädalal esialgu võimatuna näiva ülesandega hakkama püüavad saada.