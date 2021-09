«Katk.Est.Used» kui üldistusi loov ühe pere lugu

Kuu alguses esietendus Rakvere teatris noore autori-lavastaja Karl Koppelmaa helge perekonnadraama «Katk.Est.Used», mis toob ühele lavale kokku vanemad ja nende lapsed, kes on peagi lapsevanemateks saamas. Ühes Eesti väikelinnas juhtuv on pilguheit sellele, miks on perekond oluline – isegi kui ollakse eriarvamusel, vihastatakse ja lepitakse.