Paide linnavalitsuse piirkonna juhi Kulno Kleini sõnul on linnas selliseid auklike ja asfalteerimist vajavaid nurgataguseid palju, kuid täna tehti korda need, mis vajasid pakilisemalt tegemist ja on ka kõige käidavamates kohtades, kus kasusaajate hulk on kõige suurem.