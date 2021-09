"Aga sel ajal oligi eelarve küsimus väga segane. Eelarvet kui sellist ei eksisteerinudki. Meil oli omal täitevkomitees rahandusosakond, kuid see allus otse rahandusministeeriumile, me ei teadnud palju meil on tulusid või kulusid," ütles Jalak. Paide rajoon oli tollal väga edukas ja esimene kes taotles isemajandamisele üleminekut, et saada oma tulud-kulud selgeks.