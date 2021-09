Noored Kooli alustab seni suurima lennu värbamist

Noored Kooli värbamisjuhi Gerda Urrese sõnul otsitakse programmi inimesi, kes on teistele eeskujuks. “Meile on oodatud missioonitundega inimesed, kes hoolivad haridusest ja ühiskonnast meie ümber,” räägib Urres. Ta lisab, et programmi värvatakse inimesi, kes usuvad muutuste võimalikkusesse ning julgevad võtta vastutust, et vähendada hariduslikku ebavõrdsust. “Akadeemiliselt võimekad ülikoolilõpetajad ja eestvedamiskogemusega karjäärimuutjad, tulge ja andke oma panus paremasse tulevikku,” kutsub Gerda Urres.