Paide piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et nimetatud kontrollkäikude jooksul on nad kauplusi/toidukohti kontrollinud ligi 100 korral, ühissõidukeid 41 korral ja kirikuid 16 korral. "Kontrollimiste käigus on politseinikud jaganud inimestele 43 maski," lisas ta. "Nii maskikontrolle tehes kui ka ettevõtteid kontrollides ei ole me suuremaid probleeme tuvastanud. Kontrollitud ettevõtted on piirangutest kinni pidanud ning klientidelt korrektselt nakkusohutust kinnitavaid tõendeid küsinud."