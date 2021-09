Järva valla muuseumide eestvedajad panid tänavu kevadel kokku Muuseumitee programmi, et ärgitada valla inimesi tutvuma esmalt just kodukandi mäluastustega, mida on omajagu. Septembrikuu esimesel nädalavahetusel sai programm ka avalöögi ning eelmisel nädalal tegid kaasatud muuseumide esindajad ka kokkuvõtteid. Ühiselt võidi tõdeda: Läks korda!