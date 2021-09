Linnameeskonna president: Vabandan kohati liigse emotsionaalsuse ja valuliku reageerimise pärast peale mängu

"Eile tuli meil ühes selle aasta ilmselt kaalukamas Premium liiga jalgpallilahingus, millel oluline tähtsus ka tiitli jagamisel, alla neelata mõru pill. Ja olgu selguse mõttes kohe mainitud, et seda mitte tulemuse mõttes, kuigi (tipp)spordile omaselt tahavad mõlemad osapooled ju võita. Aga võitmine ja kaotamine on spordi loomulik osa, millega tuleb mõlemal juhul hakkama saada. Just sellepärast sport tervikuna ka nii kütkestav on, nii tegijale kui kaasaelajale. Küll aga loodavad nii tulevased võitjad kui kaotajad, et paremus selgub sportlikult, ehk võidab tollel päeval parem, kiirem, osavam, hingestatum. Kaotamine seejuures ei ole kaugeltki häbiasi, eriti eeldusel, et oled andnud endast parima. See on spordi loomulik osa, olgugi, et lootuste ja unistuste purunemine on teinekord valus, ja mõnikord lausa pisarateni valus.