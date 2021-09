“Koole ja lasteaedu on sel aastal registreerunud üle 250, kokku umbes 24 000 inimest,” teatab Eesti Maailmakoristuspäeva üldhariduskoolide keskkonnaprogrammi juht Kerli Laur, kelle sõnutsi on koristamine jagatud kahele nädalale ja esimesed koristajad annavad oma panuse juba täna.

“Rõõm on näha, et õpetajad on väga aktiivsed ja soovivad üha enam lastele koristamise põhimõtteid ja sisu selgitadagi. See ei ole lihtsalt koristamine: me õpetame lapsi end ümbritsevat märkama, tegema koostööd ja olema hoolivamad,” märgib Laur.