Keskkonnasõbraliku ettevõtte auhinnale kandideerib tänavu 15 ettevõtet: OÜ Nõo Lihatööstus, OÜ Weerec, Eurobio Lab OÜ, Artisana OÜ, Comodule OÜ, Kleenoil Eesti OÜ, Elmo Rent AS, MixPack OÜ, Solarstone OÜ, Saku Õlletehase AS, Swedbank Eesti, AS Tallinna Sadam, AS HKScan Estonia, AS A. Le Coq, AS Silikaat. Kandidaatidega saab lähemalt tutvuda ja oma hääle anda siin: https://keskkonnatunnustused.ee/et/aasta-keskkonnasobralik-ettevote/rahvahaaletus/kandidaadid Hääletamiseks on vaja esmalt sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart ID-ga.