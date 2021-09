Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul näitas viiruskriis, et ohutu töökeskkond on jätkusuutliku ettevõtte tunnus. „Paljud ettevõtted on hakanud süsteemsemalt lähenema hea töökeskkonna loomisele. Saime ju kõik kogemuse, et kui viiruse levikut töökohas takistada ei õnnestu, võib ettevõte sootuks kinni minna,“ kirjeldas ta. „Sel aastal edastasid tööandjad töökeskkonna riskianalüüsid Tööinspektsioonile digitaalselt. Ilmselt vaatasid paljud värske pilguga oma töökeskkonnad üle ning on valmis kandideerima hea töökeskkonna auhinnale. Tunnustusega soovime tõsta esile ettevõtteid, kes on teinud enam kui seaduses esitatud nõuete täitmiseks vajalik ning kes võiksid olla teistele eeskujuks,“ selgitas Maripuu.

Hea töökeskkonna auhinnale ootame kandideerima ettevõtteid, kus ohutu ja tervist hoidev töökeskkond on ettevõtte tegevuse loomulik osa ning sellesse panustatakse pidevalt. Näiteks hinnatakse riske süsteemselt ning töökeskkonnaalastesse tegevustesse on kaasatud töötajad. Samuti on isikukaitsevahendite kasutamine ja ohutusnõuete järgimine loomulik osa tööprotsessist. Oodatud on ettevõtete kogemuslood hea töökeskkonna loomise kohta. Sel aastal palume kirjeldada vähemalt ühte head praktikat COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel töökeskkonnas, nt tööprotsessi ohutumaks muutmine, töötajate ja/või kliente kaitsmine nakatumise eest, kaugtöö tegijate motiveerimine jmt.

Tööinspektsioon annab auhinda välja seitsmendat korda. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga ettevõte. Eelmisel aastal anti auhind välja vaid suurettevõtete kategoorias, mille võitis Ericsson Eesti AS. Varasemalt on hea töökeskkonna auhinna saanud Elisa Eesti AS, Insly OÜ, Saaremaa Piimatööstus, Bonava Eesti, Crystalsol, Tallinna Vesi, Saku Metall, Harju Elekter Teletehnika, Baltic Oil Service ja Derivco Estonia.