Eelmise reede õhtul kella 19 paiku sai häirekeskus teate, et Tartumaal on metsa eksinud kaks seenelist. Nad olid mõnda aega püüdnud metsast ise teed välja leida, kuid ajaks, mil väljas läks juba pimedaks, tekkis paanika ja paluti abi. Politsei korrapidaja tuvastas seeneliste umbkaudse asukoha ning asus neid telefonitsi juhendama. Samal ajal saadeti metsaserva koerapatrull. Seenelistele selgema suuna kätteandmiseks lasti politseisõiduki sireeni. Saades tagasisidet, et abivajajad kuulevad sireeni ning püüavad selle suunas liikuda, saadeti neile omakorda metsa vastu teenistuskoer Vedur, kelle abil seenelised peagi ka metsast välja juhatati.