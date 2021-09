Eestist kolm aastat tagasi alguse saanud maailmakoristuspäev toimub 18. septembril ja see on hea võimalus ettevõtte ümbruskond läikima lüüa ja ka kontorit korrastada. Kevadise talgupäeva kõrval kindla koha leidnud maailmakoristuspäev keskendub Eestis peaasjalikult pisiprügile. Ka seisma jäänud asjad võivad lõpetada prügis, kui neid rohkem enam ei vajata.

„Prügiks peetakse pahatihti ka selliseid asju, mis ei leia enam kasutust. Uuskasutuskeskus kutsub organisatsioone kraamima ja tegema töökohas kogumiskampaaniat, et asjatult seisma jäänud asjad saaksid uue võimaluse kuskil mujal. Nii hoiame üheskoos ära võimaliku prügi tekke ja ühtlasi säästame keskkonda uute esemete tootmiseks kuluvate ressursside arvelt,“ ütles Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.

Uuskasutuskeskuse ettevõtetele suunatud kogumiskampaania leiab aasta-aastalt järjest aktiivsemat osavõttu, sest tööle tulles on väga mugav ühtlasi enda jaoks ebavajalikuks muutunud asjad ära tuua.

Järvakaid oodatakse osalema

Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak ütles, et kui varem on nad ettevõtete kampaanias keskendunud Tallinnale ja Tartule, siis sel korral otsustati üleskutset jagada ka ülejäänud linnades, kus on Uuskasutuskeskuse kauplus.