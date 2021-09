Türi valla aukodanik tähistas väärikat juubelit

Kalju Tamm alustas tööd koolmeistrina 1944. aastal. Ta on õpetanud keemiat, bioloogiat, geograafiat, muusikat, olnud õppekatseaia juhataja, dirigent ja ringijuht.

1971. aastal algas tema töö Türi keskkooli direktori asetäitja ja keemia õpetajana. Sellest ajast alates on ta pühendunud Türi ja ümbruskonna hariduselu edendamisele. Muljetavaldav on olnud tema töö noorte ühiskonnateadlikkuse kasvatamisel ja tervislike eluviiside propageerimisel.

Kalju Tamm on juhtinud Järvamaa karskusseltsi, Eesti Heade Templerite Organisatsiooni Järvamaa piirkonda ja selle Noorte Demokraatia Kooli. Ta kuulub Eesti loodusuurijate seltsi, Eesti looduskaitse seltsi ning on korraldanud nende kohalike üksuste tööd. Ta on Eesti sõjameeste Järva ühingu liige. Kalju Tamm osales aktiivselt Türi linna Eakate Ümarlaua töös.