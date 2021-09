Kaitseminister Kalle Laanet külastas Kaitseliidu Järva malevat

Kuigi kaitseministril tuleb palju lennata rahvusvaheliste kohtumiste vahet, kinnitas Kalle Laanet, et ta leiab paar korda kuus aega tegemaks Eestis ringsõite, et käia vaatamas ja rääkimas oma haldusala inimestega.

"Kohe lõppev õppus "Zapad" on avalikkuse jaoks olematu läbipaistvusega ja me ei näe Putni ega Vene kindralstaabi ohvitseride pähe. Tundub, et sõjaväge valmistatakse ette rohkem riigiduumat valima. Neil valimised ukse ees. Samuti paistavad nad mures olevat Afganistani olukorra üle," vastas minister.

"Olukord Valgevenega piirnevate riikide piiridel on jätkuvalt pinev. Charter-lennud Süüriast, Iraagist ja Jordaaniast ei ole lakanud. Läti ja Poola on isegi jõulisemalt reageerinud piiril toimuvale kui Leedu, kus on ametkondade koostöös probleeme. Kui halvas head otsida, siis on olukord pannud meid Läti, Leedu, kui Poola kolleegidega omavahel rohkem suhtlemaja ka koos tegutsema," märkis Laanet.