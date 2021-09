Muuseumidesse jõudsid sajad teelised

Programmi üks algatajaid, Imaveres asuva Eesti piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar, ütles, et ega nad mõelnudki meelitada valda tulema bussitäite kaupa välisküla­lisi. «Pigem mõtlesime sellele, et oma valla inimesed saaksid ettekujutuse, millised väärtused meil siinsamas peidus on,» selgitas ta. «Eestis pole just palju valdu, kus oleks nii palju muuseume kui meil siin.»