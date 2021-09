Türi valla majandusosakonna juhataja Urmas Kupp ütles, et kuigi kaasavasse eelarvesse esitas küla kavandi täissumma saamiseks, siis vallavalitsus nägi, et Änari lastele on võimalik ehitada mänguplatsi ka väiksema summa eest. «Küsitakse ju alati rohkem ja selle arvestusega, et võimalikult palju ära teha, aga alati on ka võimalus kusagilt kokku hoida,» selgitas ta.