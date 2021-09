2020. aastal hindas keskkonnaagentuur Eesti metsades elavate karude arvuks suvisel ajal 900-950 isendit, mis tähendab, et tänavu kevadise seisuga peaks koos talvel sündinud poegade olema see arv kasvanud tõenäoliselt üle tuhande. Seejuures on mõmmikute eelistatuimate elupaikade hulgas ka Järvamaa metsad.