Koroonaaeg on sundinud lasteaedu kokkuhoiukohti leidma, sest viirus on mõjutanud asutusi ka majanduslikult. Sellele vaatamata pole lasteaiad kohamaksu eriti palju tõstnud.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Järva valla hariduse peaspetsialist Anneli Eesmaa ütles, et alates jaanuarist on kohamaks kõikides lasteaedades 25 eurot kuus. Enne oli see mõnes lasteaias suurem, mõnes väiksem.