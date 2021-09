Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et seekord meie esinumbreid eliitklassides kahjuks startimas ei olnud. Samas rõõmustasid noored oma südika jooksuga ning võime olla üsna kindlad, et meie praegustele tippudele on järelkasv sirgumas. Medalivõiduni jõudis seekord küll vaid Raiko Marrandi, kes meejuunioride 9,77 km ja 17 KP-ga rajal pidas tulise medaliheitluse äsja lõppenud juunioride MMi koondisekaaslastega ja lõpetas võistluse pronksmedali vääriliselt. Noormeeste M18 vanuseklassis jooksis end esikuuikusse Artur Soo. Tüdrukute N14 klassis saavutas 25 võistleja seas tubli 6. koha Anett Liisa Parts. Selles vanuseklassis on meil mitmeid perspektiivikaid noori tüdrukuid, kes saavad veel järgnevatelgi aastatel samas vanuseklassis võistleda ja kõrgete kohtade eest heidelda. Poiste M14 klassis tegi väga hea etteaste Kerto Kaasiku, kes lõpetas võistluse 7. kohaga.