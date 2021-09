Kauplejad korraldavad kaupade ja teenuste müügi edendamiseks erinevaid tarbijamänge. Kõige populaarsemaks on sotsiaalmeedias korraldatavad jagamismängud, milles osalemiseks tuleb tarbijal täita teatud tingimused. Peamiselt on sellisteks tingimusteks sotsiaalmeedias mängu postituse avalikkusele jagamine ja kommentaaridesse sõbra nime märkimine. TTJA kontrollis kuue kuu jooksul, kuidas korraldavad kauplejad tarbijamänge alates postituse üleslaadimisest kuni võitja auhinna kättesaamiseni. Kontrollima ajendasid aeg-ajalt ametisse saadetud vihjed, et kauplejad on jätnud lubatud auhinnad välja loosimata.