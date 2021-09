PTA-le on tulnud vihjeid ja üks teabenõue Ukraina päritolu kanamunade turustamise kohta erinevates kaubanduskettides, probleemiks eksitava märgistusega müügipakendid. „Kanade pidamisviisile viitavaid täpsustavaid tähiseid/sõnu tohib märkida munadele/pakendile juhul, kui on täidetud tootmissüsteemide miinimumnõuded eri tootmisviiside puhul,“ räägib Uuskam.

Kontrollide käigus selgitas amet märgistusnõudeid ja rõhutas vajadust nendest kinni pidada. Kettide esindajad kinnitasid, et neile imporditud mune tarnivale, EL-is registreeritud ettevõttele on märgistusnõuetele mittevastavusest teada antud.

„Seni, kuni kolmandatest riikidest imporditud munadel on peal märgistused, mis viitavad kõrgematele lindude heaolustandarditele, konkureerivad nad kõrgemas klassis olevate munadega ning seavad märksa madalama hinna tõttu EL-i nõuetele vastavad munade tootjad ebavõrdsesse konkurentsi,“ selgitab Uuskam. „Lisaks saab petetud tarbija, kes eelistab osta kallimat muna kindla teadmisega, et need pärinevad farmist, kus on kanadele loodud kõrgema taseme heaolutingimused ja mille munadele omistatakse kõrgemad kvaliteedinäitajad.“