Metsa jäetud koer käis arstivisiidil

Paikass viis leitud koera Kilingi-Nõmmel tegutsevasse mittetulundusühingusse Aita mind koju, mis on nagu koerte pansionaat. Sealne eestvedaja Irmeli Grönberg ütles, et tema juurde tuuaksegi vanad, haiged ja katkise hingega koerad. "Paidest toodud koera nimeks sai Taadu. Ta on väärikas eas isane segavereline koer ja Taadu nimi sobis talle hästi," selgitas ta siis.

Sel nädalal ootas koera ees ka arstivisiit. Selgus, et ühe silmaga koer ei näe, seal on vana sarvkesta vigastus. Teisel silmal on kae, mis on ealine iseärasus.