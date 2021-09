VIDEO: Paide gümnaasiumi noored alustasid kooliaastat Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis seigeldes

Koroonaaeg on jätnud oma jälje ka õpilastele ja õpetajatele, mistõttu on paljud koolid alustanud uut õppeaastat varasemast teisiti. Kohe koolipinki asumise asemel on suundutud laagrisse. Paide riigigümnaasiumi noored käisid esimesel koolinädalal õpihuvilaagris Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis.