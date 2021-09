Suvel juhtus rekordarv liiklusõnnetusi

„Parkimisõnnetusi juhtub nii palju, kuna paljudes parklates on parkimiskohad liiga kitsad ja ei vasta standardi miinimumnõuetele. Kui sõiduauto keskmine laius on 1,8 meetrit ja parkimiskoha laius 2,5 meetrit, siis manööverdamise ja ukse avamise jaoks on auto külgedelt ruumi vaid 35 sentimeetrit,“ selgitas Reimets.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk märkis, et üle Eesti on sagenenud parkimisõnnetused nii väliparklates kui ka parkimismajades, sõltumata parkla suurusest. „Õnnetused ei toimu mitte ainult kaubandusasutuste parklates, vaid ka tanklate, polikliinikute, kultuuriasutuste, spordikeskuste ja koolide parklates. Järjest rohkem õnnetusi tuleb ette ka kortermajade parklates,“ ütles Mürk.

Seesami sõidukikindlustuse valdkonna juhi Anti Otsla sõnul on kasvanud erinevatele teerajatistele, piiretele, liiklusmärkidele ja tänavavalgustuse postidele otsasõitude hulk. „Silmatorkavalt palju on ka olukordi, kus peale tankimist unustatakse tankimispüstol paaki ja sõidetakse ära. Suurim kahju, mis sel aastal teerajatisele on tekitatud, on liiklusõnnetus, kus üks sõiduk paiskus otsa kiiruskaamerale. Kaamera taastamise kulu, mis kuulub Seesami poolt hüvitamisele, ulatub ligi 100 000 euroni,“ ütles Otsla.