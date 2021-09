Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpetajad soovisid muuta oma kooli kaasavamaks, et iga õpilane tunneks end koolis hästi ja hoituna. Selleks tegi kool suure eeltöö, valis välja Euroopa haridusasutused, kus kaasava hariduse teema on eeskujulikult korraldatud ning läkitas oma õpetajad sinna töövarjudeks. Õpirändele eelnes ka kultuuriline ja keeleline ettevalmistus.

Erialaste teadmiste paranemise kõrval tunnevad õpetajad, et projekt mõjus hästi ka kollektiivile ja koostegemisele. Erasmus+ on andnud kordumatu õppimiskogemuse, avardanud isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning oli tohutu motivatsioonilaks. Paide Hillar Hanssoo Põhikool tegi koostööd Tšehhi, Ühendkuningriigi ja Saksamaa koolidega.

Euroopa innovatiivsete õpetamisviiside auhinnaga tunnustab Euroopa Komisjon Erasmus+ programmis osalevate koolide õpetajate tööd ja panust. Komisjoni volinik Mariya Gabriel rõhutas võitjaid välja kuulutades, et õpetamine on missioon ja elustiil ning me peame oma õpetajaid väärtustama, sest just nemad koolitavad välja tuleviku eurooplasi. Riiklik tänutseremoonia otselülitusega Euroopasse toimub 20. oktoobril.