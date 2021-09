Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et mineviku andmeid on küll huvitav vaadata, kuid pigem teeb murelikuks jooksev info. „Pool kuud on läbi, kuid Maa-ameti andmebaasi on sisse kantud oluliselt vähem suuremate linnade korteritehinguid, kui tavapäraselt sel perioodil. Kevadine hinnaralli on läbi, pensionirahade pealevoolu keegi enam ei oota, ehitushindade kasv on peatumas. Hinnad on aga jätkuvalt kõrged ja tehingusse lähevad keskmisest jõukamad inimesed või need, kellel on pakiline vajadus – lihtne inimene, kes laenu abil oma perele suuremat elamispinda otsib, jääb suuremates linnades kõrgete hindade tõttu kukalt kratsima ja lükkab tehingu edasi või kolib linnast väljapoole,“ selgitas Sooman.