Bussiettevõte põhjendas liinide sulgemist sellega, et kliente on liiga vähe ja piletitulu kulusid ei kata.

Taisto Liinide tootejuht Jan Landrat ütles ajalehele Sakala, et 29. septembrist lõpetab sõitmise kaks Viljandimaaga seotud Valga–Tallinna liinibussi. Need on kell kaheksa Valgast sõitma hakkav Valga–Karksi-Nuia–Viljandi–Türi–Paide–Tallinna buss ning kell kaks Tallinnast väljuv Tallinna–Paide–Türi–Viljandi–Karksi-Nuia–Valga buss.