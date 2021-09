Väärikad pääsevad jälle koolipinki

Väärikate ülikooli eestvedaja Kristina Gudinas ütles, et eelmine hooaeg möödus sedavõrd õnnetult, et päriselus nad kokku ei saanudki. «Seda, kes ja kui palju loenguid netist või raadiost kuulas, ma kahjuks ei tea. Kuulsin siit-sealt, et ega sellega hästi olnud. Kellel polnud kõrvaklappe, et heli arvutist kuulda, kellel ei avanenud ülekandelink ja palju muid muresid tuli ette,» lausus ta.