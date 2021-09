Neljavõistlus pani õpilaste mitmekülgsuse proovile

Seekordne neljavõistlus ei toonud Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuhi Piret Reinfeldi ütlust mööda osalema küll rekordarvu sportlasi, kuid ligi sada last oli siiski staadionil koos ning seda pole juba väga ammu olnud. «Praegu pole õnneks koolides üritustel ja sealhulgas ka spordiüritustel osalemise suhtes vastuseisu, kuid üksikud koroonapuhangud koolides jätsid osalejate ringile siiski oma jälje,» selgitas Reinfeld.

Nii näiteks ei saanud välja tulla Imavere põhikool ja Aravete keskkool, kelle õpilased on alati medaliheitlustesse sekkunud. «Mis parata, aeg on praegu selline,» sõnas Reinfeld ja lisas, et 20-30 võistlejast vanuserühma kohta jätkus sportliku konkurentsi tekitamiseks. Kohal oli kaheksa Järvamaa kooli.