Meeskonnavanem Meelis Tamlak on Aravetel päästjana töötanud kauem, kui seal on tegutsenud kutseline päästekomando. FOTO: Dmitri Kotjuh

Aravete päästekomando saab 1. oktoobril 25aastaseks ja kõik need aastad on autojuhi, hiljem meeskonnavanemana seal ametis olnud kohalik mees Meelis Tamlak (58). Päästjastaaži on tal veelgi rohkem.