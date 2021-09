Helisev kollektsioon jõudis näitusele

Praegu on raamatukogus väljapanek suveniirkellukestest. Raamatukoguhoidja Heli Petrovitsi selgitusel on oktoobri lõpuni näitusel näha vaid väikest osa kirjust ja helisevast kollektsioonist. «Meil on neid siin 130 ringis, rohkem lihtsalt ei mahtunud, aga kollektsionääril on kodus kolm-neli korda rohkem,» märkis ta.

Kui siiani on raamatukogus näitustel käijad saanud tutvustavalt plakatilt lugeda, kellele üks või teine kollektsioon kuulub, siis kellukesenäitust katab omamoodi saladuseloor. Heli Petrovitsi ütlust mööda on see inimene niivõrd tagasihoidlik, et ei soovinud end esile tuua, seega ilutsebki näituse postril märge, et see on erakollektsioon.