Kogukonnast hoolijad pälvisid austust

Kui perearst Ingrid Alt (pildil) 26 aastat tagasi Paidesse elama tuli, otsustas ta kohe, et ei taha olla vaikiv hall hiireke, vaid teeb kogukonna inimeste tarvis olulisi asju ja ütleb sõna sekka seal, kus vaja. Selle põhimõttega on Alt kõik need aastad Paides ka töötanud. Tema Paide ja paidelaste eest seismine pole jäänud märkamata ja just seetõttu otsustas Paide linnavolikogu neljapäeval nimetada Ingrid Alt Paide linna aukodanikuks.