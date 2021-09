Väätsa prügilale tuli kuus ostupakkumist

Türi abivallavanem Elari Hiis ütles, et koos Paide kolleegidega vaatavad nad esmalt üle, kas pakkumised on allkirjastanud esindusõigusega isik ja kas pakutud on vähemalt alghinda. «Pakkumise tegijad avalikustame järgmise nädala esimeses pooles ja siis saame kinnitada ka need pakkumised, mis kvalifitseerusid teise vooru,» lausus ta.