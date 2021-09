Türil Piparkoogi maja ees said möödujad täna tasuta valida laste rõivaid ja jalatseid ning mänguasju. FOTO: Anne Põder

See pole päris igapäevane, et tänaval jagatakse asju tasuta, kuid just sellist pilti võis täna Türi peatänava ääres Piparkoogimaja ees näha.