Kolm ekstravagantset kunstnikku avasid Esna Galeriis ühisnäituse

Tänasest kuni 18. oktoobrini on Esna Galeriis avatud näitus „Marie Antoinette… lõhn“, mis on kunstnike Eveli Variku, Kristi Leppiku ja Margit Randmäe ühisnäitus, kus on eksponeeritud nii tekstiil, foto, keraamika kui ka klaas.

Näitus on inspireeritud igatsusest aegade järele, kus kiirustamist, masinaid ja roboteid veel ei olnud. See on „õhkamine vana krabiseva siidpaberi järele, millesse on pakitud kaunid kindad“, teisisõnu kadununa näiva aeglase elu ja kaunite maitsete järele.