Ganvixi meeskonna eestvedaja Vitali Gansen selgitas, et meeskonna edu oli enne tänast mängu Jõhvi ees vaid kahepunktiline. "Kaotuse korral jäänuksime teiseks ning teades, et mängida on liigas jäänud veel vaid viis mängu ning kui Jõhvi võidab eeldatavalt kõik järgnevad vastased ja meie ka, siis tähendaski see, et tegemist oligi täna liiga võitja saatust otsustava kohtumisega," arutles ta.