Rakvere teatriga algab Paide muusika- ja teatrimaja erakordselt rikas teatrisügis

Neljapäeval, 23. septembril annab Paides etenduse Ugala teater, kui koostöös EMTA Lavakunstikooliga jõuab lavale William Shakespeare`i komöödia „Suveöö unenägu“. ""Suveöö unenägu" on minu jaoks üks Shakespeare’i parimaid näidendeid. See on peaaegu täielikult originaalne ja ta ei kasuta seal läbivalt laenatuid süžeid. Selles näidendis on palju tasandeid ja põiminguid. Üks unenägu läheb üle teiseks ja lõppkokkuvõttes ei saa aru, kes keda või mida unes näeb ning mis on unenägu ja mis reaalsus,“ on öelnud tüki lavastaja Lembit Peterson. Mängivad lavakooli 30. lennu tudengid.