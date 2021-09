Algaval kalanädalal kostitatakse kalatoitudega tervishoiutöötajaid

„Tegemist on sümboolse tänukummardusega tervishoiutöötajate ees, kes igapäevaselt on pühendunud tuhandete abivajajate aitamisele,“ lausus Kalanduse Teabekeskuse juhataja Toomas Armulik.

Kuuendat korda toimuva kalanädala eesmärgiks on tutvustada värsket ning heade maitseomadustega eestimaist kasvanduskala. Tippkokad on spetsiaalselt kalanädalaks valmistanud menüüd angersägast, tuurast, vikerforellist, karpkalast ja angerjast. Hõrgud lõunad jõuavad järgmise viie päeva jooksul tervishoiutöötajateni Saaremaa, Viljandi, Valga, Järvamaa ja Tartu Ülikooli kliinikumi Maarjamõisa haiglas.

„Kui me oleme traditsiooniliselt rääkinud kalanädalal kala kasulikkusest, siis tervishoiutöötajaid selles veenda ei ole vaja. Küll aga on meil hea meel, et saame järgnevate päevade jooksul tutvustada neile kohalikest kasvandustest pärit kalu, mis oma värskuses sobiks rikastama iga tervishoiuasutuse toidulauda,“ sõnas Toomas Armulik.