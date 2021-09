Viimased aastad on seadnud piiranguid nii igapäevase tegevuse kui sündmuste korraldamisel, seetõttu on eriti oluline märgata neid ettevõtlikke ja tublisid inimesi, kes on leidnud võimalusi panustada liiklusohutusse ning neid tänada selle eest. Esmakordselt annab Transpordiamet välja liiklusohutuse vabatahtliku auhinna paikkondlikult, et tunnustada neid säravaid inimesi, kes vabatahtlikuna on panustanud oma kogukondades, läbi viinud erinevaid tegevusi ja jaganud teadmisi liiklusohutusest.